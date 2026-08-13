Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan, Tokat'ta gençlerle buluştu
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Tokat'ta gençlerle söyleşiye katıldı.
Recep Bilek
13 Ağustos 2026•Güncelleme: 13 Ağustos 2026
TOKAT
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anma etkinlikleriyle ilgili basın toplantısı için kente geldi.
Toplantının ardından gençlerle buluşma programına katılmak için Yağıbasan Medresesi'ne giden Erdoğan'ı Tokat Belediyesi Mehteran Takımı karşıladı.
Vatandaşları da selamlayan Erdoğan, öğrencilerle buluştu.
Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anma etkinlikleriyle ilgili konuşan Erdoğan, gençlerle söyleşi yaptı.
Yaklaşık 1 saat süren söyleşinin ardından program sona erdi.
Programa, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ile kent protokolü katıldı.