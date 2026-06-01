İstanbul ve Ankara'da bayram tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Adem Koç, Zehra Tekeci Eser
01 Haziran 2026•Güncelleme: 01 Haziran 2026
Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.
TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki bölgede sürücüler araçlarıyla trafikte ağır seyrediyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanıyor.
Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar yavaş ilerliyor.
Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar'dan Mecidiyeköy'e kadar yoğunluk yaşanıyor.
TEM Otoyolu'nda Esenler ile Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ile Seyrantepe arasında araçlar güçlükle seyrediyor.
Öte yandan sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar çıktı.
Ankara
Başkentte, 9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle sabah saatlerinde kent genelinde araç trafiği arttı.
Özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve şehir merkezine ulaşımı sağlayan güzergahlarda yoğunluk meydana geldi.
Bazı noktalarda trafik yavaş ilerlerken, araç kuyrukları dikkati çekti.