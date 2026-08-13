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13 Ağustos 2026•Güncelleme: 13 Ağustos 2026
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Türkiye ve Mısır ilişkileri sayın Cumhurbaşkanlarımız liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Fidan, “Türkiye ve Mısır Libya’nın birliği, bütünlüğü, egemenliği, bölünmezliği konusunda ortak düşünüyorlar” dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan, “(Gazze’de Mısır’la) Daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.