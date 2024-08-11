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CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının tapuda hazine adına tescili istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz toplanan paralarla satın alındığı gerekçesiyle davaya konu taşınmazın hazine adına tapuya tescil edilmesi ve paraların da hazineye aktarılması için gereğinin yapılmasını talep etti.

Başak Akbulut Yazar  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının tapuda hazine adına tescili istendi

İstanbul

CHP İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sonucunda 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin bir örneğini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz toplanan paralarla satın alındığı gerekçesiyle davaya konu taşınmazın hazine adına tapuya tescil edilmesi ve paraların da hazineye aktarılması için gereğinin yapılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin bir örneğini 9 Ağustos'ta resmi yazıyla birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Savcılığın yazısında, sosyal medya platformunda 11 Mart itibarıyla kimliği belirsiz bir şahsın siyah renkli çantadan deste halindeki banknotları çıkartarak masanın üzerine dizdiğine ilişkin görüntülerin paylaşıldığı bildirildi.

Görüntülerle ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve somut olayda herhangi bir suç veya suç unsurunun bulunup bulunmadığın tespiti açısından resen soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verilen yazıda, görüntülerdeki paraların, SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından Sarıyer ilçesindeki 14 taşınmazın, CHP'ye satılması sırasında kullanılanlar olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Yazıda, siyasi partilerin taşınmaz mal edinmelerinin ve hangi usule göre gelir sağlayabileceklerinin Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenlendiği, siyasi partilerin mali denetimlerinin de Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacağının ilgili kanunda açıkça belirtildiği vurgulanarak, şöyle devam edildi:

"CHP İstanbul İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazların usulsüz şekilde toplanan paralarla satın alınması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu 69, 74 ve 76. maddeleri uyarınca, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak, usulsüz toplanan paraların hazineye irat kaydedilmesi, söz konusu taşınmazların hazine adına tapuya tescil edilmesi hususunda gereğinin takdiri amacıyla soruşturma dosyasının onaylı bir sureti yazımız ekinde gönderilmiştir."


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