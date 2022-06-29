China Southern Airlines, İstanbul uçuşlarına yeniden başladı

İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti'nin hava yolu şirketlerinden China Southern Airlines, salgın nedeniyle ara verdiği İstanbul uçuşlarına yeniden başladı.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "China Southern Airlines bugün itibarıyla yeniden Wuhan-İstanbul seferlerine başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.