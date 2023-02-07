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Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'ndaki Anadolu Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremde yıkılan 6 katlı Tuncerler Apartmanında depremin 40. saatinde arama kurtarma ekiplerinin 10 saatlik bir çalışmasıyla bir kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. -VTR-
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Cezayir'den 86 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için Türkiye'ye gelen Cezayirli 86 kişilik kurtarma ekibi, arama kurtarma çalışlarına katılmak üzere Adıyaman'a geldi.

Müslüm Etgü   | 07.02.2023
Cezayir'den 86 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Adıyaman

Kurtarma çalışmalarında gerekli tüm araç gereçler ve arama köpekleriyle Cezayir'den Türkiye'ye gelen 86 kişilik ekip, Adıyaman'a gelir gelmez kurtarma çalışmalarına başladı.

Cezayir ekibi, arama köpeklerinin de katkısıyla farklı noktalarda enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor.

Kurtarma ekibinden Akit Faruk Aşır, AA muhabirine, Türkiye'deki depremde zarar gören insanlara yardım için Adıyaman'a geldiklerini söyledi.

Türklerle kardeş olduklarını ifade eden Aşır, enkaz altında kalan insanlar bitene kadar Türkiye'de kalacaklarını ifade etti.



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