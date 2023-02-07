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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
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UMKE gönüllüleri Malatya'da otel enkazındaki genci 25 saat sonra sağ çıkardı

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri, Malatya'da depremde yıkılan bir otelin enkazından 25 saat sonra bir genci sağ çıkardı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 07.02.2023
UMKE gönüllüleri Malatya'da otel enkazındaki genci 25 saat sonra sağ çıkardı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, UMKE gönüllülerinin, Malatya'da bir otelin enkazından 28 yaşındaki Ferhat isimli genci sağ olarak çıkarmasına ilişkin videoya yer verildi.

25 saat enkaz altında kalan gence ulaştıklarında yaşadıkları mutluluğu "Allah'ım sana şükürler olsun" diye bağırarak dile getiren gönüllüler, "Ferhat hepimiz buradayız, baban da burada" ifadesini kullandı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen genç de UMKE gönüllülerine, "Allah razı olsun. Hızır Aleyhisselam'ı çağırdım siz geldiniz." sözleriyle teşekkür etti.

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