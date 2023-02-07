UMKE gönüllüleri Malatya'da otel enkazındaki genci 25 saat sonra sağ çıkardı
Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri, Malatya'da depremde yıkılan bir otelin enkazından 25 saat sonra bir genci sağ çıkardı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, UMKE gönüllülerinin, Malatya'da bir otelin enkazından 28 yaşındaki Ferhat isimli genci sağ olarak çıkarmasına ilişkin videoya yer verildi.
25 saat enkaz altında kalan gence ulaştıklarında yaşadıkları mutluluğu "Allah'ım sana şükürler olsun" diye bağırarak dile getiren gönüllüler, "Ferhat hepimiz buradayız, baban da burada" ifadesini kullandı.
İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen genç de UMKE gönüllülerine, "Allah razı olsun. Hızır Aleyhisselam'ı çağırdım siz geldiniz." sözleriyle teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.