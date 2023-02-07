Adıyaman'da askerler depremzedeler için çadır kurdu
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, askerler depremzedeler için çadır kurdu.
Adıyaman
AFAD tarafından kent merkezi Eğriçay Parkı'na deprem çadırları getirildi.
Mehmetçikler alanda 150'ye yakın çadırı depremzedeler için kurmaya başladı.
Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrasında depremzedeler çadırlara yerleştirildi.
Adıyaman'da askerler depremzedeler için çadır kurdu pic.twitter.com/aKFnx6xeXX— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023
"Çadır kentin" güvenliği askerler tarafından sağlanırken kentin belirlenen alanlarında çadır kurma çalışmaları sürüyor.
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