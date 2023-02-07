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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
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İTO ilk aşamada acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan 25 tırı deprem bölgesine gönderiyor

İTO, İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde hazır yemek, paket ekmek, battaniye, kaban, hijyen ürünleri, jeneratör, bisküvi türleri, aydınlatma malzemeleri ve kahvaltı paketlerinden oluşan 25 tır malzemeyi deprem bölgesine sevk etmeye başladı.

Muhammet Emin Horuz   | 07.02.2023
İTO ilk aşamada acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan 25 tırı deprem bölgesine gönderiyor

İstanbul

İstanbul Ticaret Odasından (İTO) yapılan açıklamaya göre, İTO'nun kurumsal olarak yapmakta olduğu ve İTO üyelerinden gelecek ayni yardımlarla ilgili Atatürk Havaalanı THY Kargo binasında, "İTO Deprem Koordinasyon Merkezi" oluşturuldu.

İTO Deprem Koordinasyon Merkezi 30 bin metrekare alanda 7/24 kesintisiz hizmet verecek şekilde organize edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası üyelerimiz büyük bir dayanışma örneği sergileyerek, tüm imkânlarıyla bölge halkının yanında olduğunu gösteriyor. Kısa süre içinde deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerinden oluşan 25 tırımızı bölgeye sevk ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İstanbul iş dünyasını depremden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlarla dayanışmaya davet ederek şunları kaydetti:

"İstanbul iş dünyasını, bütün gücüyle depremden zarar gören, yardıma gereksinimi olan bölge halkımızla dayanışmaya, bu amaçla İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye çağırıyorum. İstanbul Ticaret Odası camiası olarak sizleri, bu büyük afette var gücümüzle depremzedelerin yanında olmaya davet ediyorum. Bu büyük felaketin yaralarını sizlerin desteğiyle sarabilir, bu günlerin de üstesinden gelebiliriz."

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