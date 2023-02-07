Dolar
18.83
Euro
20.11
Altın
1,869.99
ETH/USDT
1,635.30
BTC/USDT
22,968.00
BIST 100
4,509.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
logo
Gündem

ATO’nun yardım tırları, deprem bölgesine doğru yola çıktı

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri tarafından “ATO Deprem Yardım Masası”na ulaştırılan yardımları taşıyan tırlar, deprem bölgelerine doğru hareket etti.

Erhan Cihan Ünal   | 07.02.2023
ATO’nun yardım tırları, deprem bölgesine doğru yola çıktı

Ankara

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yürüttükleri yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Depremin ardından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara Valiliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile koordinasyon içinde "ATO Deprem Yardım Masası"nı oluşturduklarını anımsatan Baran, “Üyelerimiz büyük bir dayanışma içinde bölgenin ihtiyaç duyacağı malzemeleri temin etmek üzere teyakkuza geçti.” ifadesini kullandı.

Baran, içinde bebek maması, sütü ve bezinin olduğu ilk tırın sabah saatlerinde yola çıktığını belirterek, içinde yatak, yorgan, battaniye, ısıtıcı, kaban, mont, ayakkabı, giyim eşyası, su, süt, gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı üç tırı ise Ankara Valiliği tarafından yönlendirilen deprem bölgesine gönderdiklerini aktardı.

Bunların yanı sıra 3 bin battaniyenin yer aldığı bir diğer yardımı da ATO olarak temin edip, AFAD Deprem Koordinasyon Merkezine iletilmek üzere gönderdiklerini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimizin ve dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadık. Depremin yıktığı 10 ayrı ilde eşimiz, dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız, hemşehrimiz, vatandaşımız var. Depremin ardından hemen üyelerimize çağrı yapıp yardım masası kurduğumuz bilgisini verdik. Üyelerimiz akın akın arayarak yardım yapmak istediklerini iletiyor. Bunlarla tek tek ilgileniyor, yardımları AFAD’a iletilmek üzere Valiliğimizin bilgisiyle koordine etmeye çalışıyoruz. İlk yardımları bugün İskenderun, Hatay ve Adıyaman’a yola çıkardık. Hem üyelerimizden hem ATO olarak kendi bütçemizden hazırlayacağımız yardımlara devam edeceğiz. Üyelerimiz deprem bölgelerinden otobüslerle ücretsiz olarak depremzedeleri taşıma çabasında. Üyemiz olan oteller ücretsiz hizmet vermek üzere hazırlığını yapıyor. Üyemiz olan yapı denetim ve yapı laboratuvar firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hasar tespiti çalışmalarına gönüllü olarak destek veriyor. Böylesine büyük bir afetin yaraları ancak birlik ve beraberlikle sarılabilir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremden 37 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı
Deprem bölgesinde enkazdan sağ kurtarılan çocuklar yakınlarını bekleyenlere umut oldu
Konya'da deprem bölgesine giden yardım tırları yoğunluğu yaşanıyor
Bakan Soylu: Deprem bölgelerine 18 bin jandarma, 10 bine yakın polis sevk ettik, 10 bin jandarma talimatı daha verdik
Enkaz altında kalan Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp'e henüz ulaşılamadı

Benzer haberler

Deprem bölgesinde enkazdan sağ kurtarılan çocuklar yakınlarını bekleyenlere umut oldu

Deprem bölgesinde enkazdan sağ kurtarılan çocuklar yakınlarını bekleyenlere umut oldu

Konya'da deprem bölgesine giden yardım tırları yoğunluğu yaşanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska, Emine Erdoğan'a "yardıma hazırız" mesajı verdi

Kara Kuvvetleri, jandarma ve emniyete ait helikopterler deprem bölgesine sevk edildi

Kara Kuvvetleri, jandarma ve emniyete ait helikopterler deprem bölgesine sevk edildi
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde son durum ne? (Bölüm 5)

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde son durum ne? (Bölüm 5)

UMKE gönüllüleri Malatya'da otel enkazındaki genci 25 saat sonra sağ çıkardı

UMKE gönüllüleri Malatya'da otel enkazındaki genci 25 saat sonra sağ çıkardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet