ATO’nun yardım tırları, deprem bölgesine doğru yola çıktı
Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri tarafından “ATO Deprem Yardım Masası”na ulaştırılan yardımları taşıyan tırlar, deprem bölgelerine doğru hareket etti.
Ankara
ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yürüttükleri yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Depremin ardından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara Valiliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile koordinasyon içinde "ATO Deprem Yardım Masası"nı oluşturduklarını anımsatan Baran, “Üyelerimiz büyük bir dayanışma içinde bölgenin ihtiyaç duyacağı malzemeleri temin etmek üzere teyakkuza geçti.” ifadesini kullandı.
Baran, içinde bebek maması, sütü ve bezinin olduğu ilk tırın sabah saatlerinde yola çıktığını belirterek, içinde yatak, yorgan, battaniye, ısıtıcı, kaban, mont, ayakkabı, giyim eşyası, su, süt, gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı üç tırı ise Ankara Valiliği tarafından yönlendirilen deprem bölgesine gönderdiklerini aktardı.
Bunların yanı sıra 3 bin battaniyenin yer aldığı bir diğer yardımı da ATO olarak temin edip, AFAD Deprem Koordinasyon Merkezine iletilmek üzere gönderdiklerini belirten Baran, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet tarihimizin ve dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadık. Depremin yıktığı 10 ayrı ilde eşimiz, dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız, hemşehrimiz, vatandaşımız var. Depremin ardından hemen üyelerimize çağrı yapıp yardım masası kurduğumuz bilgisini verdik. Üyelerimiz akın akın arayarak yardım yapmak istediklerini iletiyor. Bunlarla tek tek ilgileniyor, yardımları AFAD’a iletilmek üzere Valiliğimizin bilgisiyle koordine etmeye çalışıyoruz. İlk yardımları bugün İskenderun, Hatay ve Adıyaman’a yola çıkardık. Hem üyelerimizden hem ATO olarak kendi bütçemizden hazırlayacağımız yardımlara devam edeceğiz. Üyelerimiz deprem bölgelerinden otobüslerle ücretsiz olarak depremzedeleri taşıma çabasında. Üyemiz olan oteller ücretsiz hizmet vermek üzere hazırlığını yapıyor. Üyemiz olan yapı denetim ve yapı laboratuvar firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hasar tespiti çalışmalarına gönüllü olarak destek veriyor. Böylesine büyük bir afetin yaraları ancak birlik ve beraberlikle sarılabilir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.