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Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'ndaki Anadolu Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremde yıkılan 6 katlı Tuncerler Apartmanında depremin 40. saatinde arama kurtarma ekiplerinin 10 saatlik bir çalışmasıyla bir kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. -VTR-
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İncirlik Üssü'nden depremzedelere helikopterle yardım malzemesi gönderildi

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'ndan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere helikopterlerle insani yardım malzemesi sevkiyatı yapıldı.

Yusuf Koyun   | 07.02.2023
İncirlik Üssü'nden depremzedelere helikopterle yardım malzemesi gönderildi

Adana

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke genelinde düzenlenen yardım kampanyalarında toplanan malzemelerin bir bölümü Adana'ya getirildi.

Çadır, yatak, battaniye, yorgan, yastık, jeneratör ve ısıtıcıların olduğu paketler, afetzedelere hava yoluyla ulaştırılması amacıyla İncirlik Üssü'nde askeri helikopterlere yüklendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına ait çok sayıda helikopter art arda depremin yaşandığı bölgelere havalandı.

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