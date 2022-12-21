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Gündem

Çavuşoğlu, Senegal'in Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal'in Ankara Büyükelçiliği yeni kançılarya binası açılış törenine katıldı.

Tuğba Altun   | 21.12.2022
Çavuşoğlu, Senegal'in Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışına katıldı

Ankara

Senegal'in Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışı yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu, açılışa ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afrika Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten Senegal'in, Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, yeni binanın hayırlı olmasını diledi.

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