Çavuşoğlu, Senegal'in Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışına katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal'in Ankara Büyükelçiliği yeni kançılarya binası açılış törenine katıldı.
Ankara
Senegal'in Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışı yapıldı.
Bakan Çavuşoğlu, açılışa ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afrika Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten Senegal'in, Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldığını belirtti.
Çavuşoğlu, yeni binanın hayırlı olmasını diledi.
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Afrika Birliği’nin Dönem Başkanlığı’nı yürüten Senegal’in Ankara’daki yeni Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldık. Hayırlı olsun!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 21, 2022
Heureux d'avoir assisté à la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de la Chancellerie du Sénégal. Toutes nos félicitations! 🇹🇷🇸🇳 pic.twitter.com/qVBYrsem8V