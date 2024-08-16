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Çanakkale'de orman yangınının zarar verdiği alanlar dron ile görüntülendi

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.

Burak Akay  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Çanakkale'de orman yangınının zarar verdiği alanlar dron ile görüntülendi Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıkan yangına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Conkbayırı, Anzak Koyu ve Arıburnu Ovası'nda etkili olan yangında, Anzak Koyu bölgesinde bulunan yabancılara ait mezarlıklardan biri de yangından zarar gördü.

Öte yandan, yaklaşık 21 saattir süren yangında son durum, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından havadan dron ile görüntülendi.

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