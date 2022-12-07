Pakistan'da pazar alanında çıkan yangında 300'den fazla dükkan kül oldu
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir pazar alanında çıkan yangında 300’ün üzerinde dükkan kül oldu.
İslamabad
Geo News televizyonunun habere göre, başkentin H-9 sektöründeki İtvar pazarda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangında can kaybı yaşanmazken, 300’ün üzerinde dükkan kül oldu. Söz konusu dükkanlarda halı, kışlık kıyafet ve ikinci el eşya satıldığı belirtiliyor.
Yangının kontrol altına alındığı, ekiplerin pazar alanında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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