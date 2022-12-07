Dolar
18.64
Euro
19.61
Altın
1,789.46
ETH/USDT
1,233.20
BTC/USDT
16,816.00
BIST 100
4,827.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan'da pazar alanında çıkan yangında 300'den fazla dükkan kül oldu

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir pazar alanında çıkan yangında 300’ün üzerinde dükkan kül oldu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 07.12.2022
Pakistan'da pazar alanında çıkan yangında 300'den fazla dükkan kül oldu

İslamabad

Geo News televizyonunun habere göre, başkentin H-9 sektöründeki İtvar pazarda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, 300’ün üzerinde dükkan kül oldu. Söz konusu dükkanlarda halı, kışlık kıyafet ve ikinci el eşya satıldığı belirtiliyor.

Yangının kontrol altına alındığı, ekiplerin pazar alanında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile KKTC'den ortak arama kurtarma tatbikatı
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez: Türk kahvesinin tadı hem damakta hem de hafızada kalıyor
Çorum'da köpeklerin bir kadına saldırması cep telefonuyla görüntülendi
Manisalı bakkal, 10 yaşındaki çocuğu "Heimlich manevrasıyla" kurtardı

Benzer haberler

Pakistan'da pazar alanında çıkan yangında 300'den fazla dükkan kül oldu

Pakistan'da pazar alanında çıkan yangında 300'den fazla dükkan kül oldu

Pakistan'da hava kirliliği sebebiyle eğitime haftada 3 gün ara verilecek

Kastamonu'da hastanede çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli’de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Türk semazenler Lahor’daki tarihi Badşahi Camisi’nde sema icra etti

Türk semazenler Lahor’daki tarihi Badşahi Camisi’nde sema icra etti
Pakistan: Afganistan'dan Pakistan'a yönelik terör saldırıları engellenmeli

Pakistan: Afganistan'dan Pakistan'a yönelik terör saldırıları engellenmeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet