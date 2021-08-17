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Dünya

Yunanistan’da orman yangınları sürüyor

Yunanistan’da, çeşitli yerlerde çıkan çalı ve orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Mehmet Hatipoğlu   | 17.08.2021
Yunanistan’da orman yangınları sürüyor

Gümülcine

Başkent Atina’nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzeybatısında yer alan Vilia ilinde çıkan yangının yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine bazı köylerin boşaltıldığı, bölgede kimi ana arterlerin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

İtfaiye Teşkilatınca yapılan açıklamada, Vilia'da ormanlık alanda dün öğleden sonra çıkan ve gece boyu devam ederek rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale edildiği, Panorama, Thea, Paleohori, Paleokundura ve Agia Sotira yerleşim birimleri ve bir huzurevinin boşaltıldığı belirtildi.

Yaklaşık 10 kilometrelik alana yayılan yangına aralarında Rus Beriev-200 tipi uçağın yer aldığı 5 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter, 330 itfaiye personeli ve 115 araç ile müdahale edildiği aktarıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ekiplerinin yanı sıra orduya ait piyade birlikleri, polis teşkilatı, yerel yönetimlere ait iş makineleri ve gönüllü vatandaşların katıldığı ifade edildi.

Öte yandan, dün Atina’nın güneyinde yer alan Keratea bölgesinde çıkan yangının kontrol altına alındığı, yeniden alevlenme olasılığına karşılık itfaiye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Attika’daki Parnithas ile Eğriboz Adası'nın kuzeyinde ve Mora Yarımadası’nda günler sonrasında kontrol altına alınan yangınlarla ilgili soğutma çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

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