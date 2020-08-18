Euro
8.80
Dolar
7.37
BIST 100
1,089.79
Altın
1,995.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sığınmacıların bindiği bottan 13 FETÖ şüphelisi çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta yakalanan 13 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Burak Akay   | 18.08.2020
Sığınmacıların bindiği bottan 13 FETÖ şüphelisi çıktı

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta yakalanan 13 FETÖ şüphelisinden ikisi örgüt üyeliğinden, 11'i yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma girişiminden tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında bir grup sığınmacının lastik botla Midilli Adası'na doğru açıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 22 sığınmacı yakalandı.

Karaya çıkarılan sığınmacılardan birinin Afganistan, 21 kişinin ise Türk vatandaşı olduğu tespit edildi.

Türk vatandaşların yapılan kimlik kontrollerinde 11'inin daha önce haklarında FETÖ'den işlem yapılan şüpheliler olduğu, Cemal K. (28) ve Şeyma Nur Y'nin (30) ise örgüt üyeliğinden arandığı belirlendi.

Çanakkale'ye getirilen 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 11'i yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişimi, ikisi ise FETÖ üyeliğinden tutuklandı.

Diğer 9 kişi arasındaki 5 çocuğun yakınlarına teslim edildiği, 4 kişi hakkında ise işlem yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 173 bin 778'e yükseldi
Kovid-19 ile çocuklarda tip 1 diyabet gelişimi arasında bağlantı olabilir
Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 225 bini geçti
Sağlık Bakanlığında Kovid-19 tedbirleri artırıldı
DSÖ'den 'aşı milliyetçiliğine son verilmesi' çağrısı

Benzer haberler

Sığınmacıların bindiği bottan 13 FETÖ şüphelisi çıktı

Sığınmacıların bindiği bottan 13 FETÖ şüphelisi çıktı

FETÖ'ye 'ankesör' soruşturmasında 25 gözaltı kararı

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı
Çanakkale'deki Alexandria Troas Antik Kenti'nde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'deki Alexandria Troas Antik Kenti'nde çıkan yangın söndürüldü