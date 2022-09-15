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Dünya

Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin 400 hektar yeşil alan zarar gördü

Fransa'nın güneyindeki Gironde vilayetinde ilerlemesi duran yangında şu ana kadar 3 bin 400 hektar yeşil alan yandı.

Esra Taşkın   | 15.09.2022
Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin 400 hektar yeşil alan zarar gördü

Paris

France Bleu'nün haberinde, 12 Eylül'de başlayan Gironde'deki yangının ilerlemesinin durduğu ve durumun daha olumlu seyrettiği bildirildi.

Şimdiye kadar 3 bin 400 hektar yeşil alanın küle döndüğü yangın sebebiyle tahliye edilen 1840 kişiden bir bölümü yerel saat ile 18.00'den itibaren evlerine dönebilecek.

Meteorolojik şartların itfaiyelerin alevlerle mücadele edebilmesi için daha olumlu olduğu belirtildi.

Gironde'de Saumos ormanı yakınlarında 12 Eylül'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale gelmişti.

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