Dolar
18.26
Euro
18.28
Altın
1,667.48
ETH/USDT
1,519.90
BTC/USDT
19,851.00
BIST 100
3,363.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü Resepsiyonu’nda konuşuyor.
logo
Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi, temel çıkarlarda Rusya'ya desteğe hazır olduklarını söyledi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Çin'in "iki ülkenin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşılıklı güçlü destek sağlamaya hazır olduğu" mesajını verdi.

Emre Aytekin   | 15.09.2022
Çin Devlet Başkanı Şi, temel çıkarlarda Rusya'ya desteğe hazır olduklarını söyledi

PEKİN

Özbekistan'ın Taşkent şehrinde düzenlenen zirvede yüz yüze görüşen Şi ve Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana ilk kez bir araya geldi.

İki lider, Rusya'nın askeri operasyonlarını başlatmasından hemen önce, şubatta Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları sırasında bir araya gelmiş, görüşmede iki ülke arasındaki "limitsiz dostluğa" vurgu yapılmıştı.

Şi ve Putin, basına kapalı yapılan görüşmenin öncesinde, açıklamalarda bulundu. Rus lider, Tayvan sorununa ilişkin, "ABD ve uydularının Tayvan Boğazı’ndaki kışkırtmalarını kınıyoruz.” ifadelerini kullanırken Şi, temel çıkarları ilgilendiren konularda iki ülke arasında dayanışma çağrısı yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi, "Çin, iki ülkenin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirine güçlü destek sağlaması için birlikte çalışmaya hazır." dedi.

Şi ayrıca ticaret, tarım, ulaştırma ile iletişim alanlarında pragmatik iş birliğinin derinleştirmesini istediklerini ifade etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü, Asya'da Etkileşim ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı, BRICS ve diğer çok taraflı mekanizmalarda dayanışmanın teşvik edilmesi ve karşılıklı güvenin sağlanması için eşgüdümün arttırılması gereğine işaret eden Şi, Çin ve Rusya'nın bölgenin güvenliğini, gelişmekte olan ülkelerin ve yükselen piyasa ekonomilerin ortak çıkarlarını savunması gerektiğini vurguladı.

Şi, "Tarihi değişimlerin yaşandığı bir dünyada Çin, büyük güçlerin sorumluluğuyla kaosa karşı istikrarı sağlamak ve pozitif enerji katmak için Rusya ile birlikte çalışmaya hazırdır." ifadeleri kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sivas'ta Alibaba Cemevi'ni ziyaret etti
İBB aracının siyah atık suyu Kağıthane Deresi'ne boşaltmasına tepki
Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü
Başkentte silah kaçakçılığı ve dolandırıcılık operasyonunda 2 suç örgütü elebaşı yakalandı
Manisa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Benzer haberler

Biden yönetiminden ABD'ye teknoloji yatırımı şartlarını sıkılaştıracak adım

Biden yönetiminden ABD'ye teknoloji yatırımı şartlarını sıkılaştıracak adım

Çin Devlet Başkanı Şi, temel çıkarlarda Rusya'ya desteğe hazır olduklarını söyledi

AB ham petrol piyasasında Rusya'dan boşalan yeri ABD dolduruyor

Putin: ABD ve uydularının Tayvan Boğazı’ndaki kışkırtmalarını kınıyoruz

Putin: ABD ve uydularının Tayvan Boğazı’ndaki kışkırtmalarını kınıyoruz
Rusya ABD’yi "Ukrayna’ya uzun menzilli füze tedariki" konusunda uyardı

Rusya ABD’yi "Ukrayna’ya uzun menzilli füze tedariki" konusunda uyardı
Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aksyutin: Avrupa enerji krizinin asıl kazananı ABD’dir

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aksyutin: Avrupa enerji krizinin asıl kazananı ABD’dir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet