Uludağ'ın karlı güney etekleri sis altında dronla görüntülendi
Bursa'da etkili olan kar nedeniyle Uludağ'ın güney eteklerinde beyaz örtü oluştu.
Bursa
"Dağ Yöresi" olarak bilinen bölgede yer alan Orhaneli ilçesindeki tepe ve düzlükler, yağışın ardından sis altında kaldı.
Kar beyazı ve sisle bütünleşen ilçe merkezi ile çevresindeki tarım arazileri dronla görüntülendi.
Sise, termik santralin bacasından yükselen dumanın eşlik etmesiyle farklı bir manzara ortaya çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.