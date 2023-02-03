Dolar
18.81
Euro
20.56
Altın
1,915.22
ETH/USDT
1,653.30
BTC/USDT
23,539.00
BIST 100
4,919.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yapımı tamamlanan hükümet konağının açılış töreninde konuşuyor.
logo
Yaşam

Safranbolu'da karla kaplanan ormanlar ve tarihi konaklar dronla görüntülendi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar etkisini gösterdi.

Ahmet Özler   | 03.02.2023
Safranbolu'da karla kaplanan ormanlar ve tarihi konaklar dronla görüntülendi Fotoğraf: Ahmet Özler/AA

Karabük

Tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'da, Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde ormanlık alanlar karla kaplandı.

Bölgeye gelen aileler, çocuklarıyla kar üstünde eğlenerek fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, dün başlayan ve aralıklara devam eden yağış, tarihi konakların bulunduğu bölgede de beyaz örtü oluşturdu.

İlçe merkezi ve ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasra'da 42 işçinin öldüğü maden ocağındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi
Milli Savunma Bakanı Akar, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta sadece tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
Şehit yakınları ve gaziler için şubatta 12 milyon 324 bin lira ödeme yapıldı

Benzer haberler

Safranbolu'da karla kaplanan ormanlar ve tarihi konaklar dronla görüntülendi

Safranbolu'da karla kaplanan ormanlar ve tarihi konaklar dronla görüntülendi

Uludağ'ın karlı güney etekleri sis altında dronla görüntülendi

UNESCO kenti Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı

Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca ormanları havadan görüntülendi

Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca ormanları havadan görüntülendi
Alanya'da orman yangını başladı

Alanya'da orman yangını başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet