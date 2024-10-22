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Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Büyükelçisi Hendrik Van De Velde, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan, AB Delegasyonu Büyükelçisi Thomas Hans Ossowski ve Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stepanek'i kabul etti.

Mümin Altaş  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Büyükelçiler Hendrik Van De Velde, Brosnan, Ossowski ve Stepanek'i ayrı ayrı kabul etti.

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