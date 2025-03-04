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Gündem, İstanbul'da kentsel dönüşüm

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında 10 bina yıkılıyor

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında risk taşıdığı tespit edilen 10 binanın yıkımına başlandı.

Koray Taşdemir  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında 10 bina yıkılıyor Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Belediye ekipleri, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 3 ayrı mahallede 10 binanın riskli olduğunu belirledi.

İş makineleriyle 140 bağımsız bölümün bulunduğu binaların yıkımına 1-7 Mart Deprem Haftası'nda başlandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçede ilk kez 4 ve 5 katın üzerindeki riskli binaları yıktıklarını, çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kentsel dönüşümün ada bazında olmasının önemine değinen Akgün, "Türkiye'de bir örnektir. Büyükçekmece'de bugüne kadar 55 binin üzerinde yapı, konut bağımsız bölüm yenilendi. Bunların yüzde 90'ı ada bazında olmuştur. Ada bazında olmasının en büyük faydalarından bir tanesi bir defa şehrin otopark sorununu çözüyorsunuz, peyzaj sorununu çözüyorsunuz." diye konuştu.

Akgün, yıkılan binaların yerine, belediyenin belirlediği cephe, çatı ve peyzaj şartlarına göre binalar yapılacağını dile getirdi.

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