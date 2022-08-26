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Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde "Zafer Ultra Maratonu" yapılacak

Muhammed Boztepe   | 26.08.2022
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde "Zafer Ultra Maratonu" yapılacak

Ankara

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde "Zafer Ultra Maratonu" yapılacak.

Organizasyon 30 Ağustos'ta Afyon Kocatepe Anıtı'ndan başlayıp Kütahya-Dumlupınar, Manisa-Salihli ve Turgutlu, İzmir-İnciraltı güzergahında devam edecek, 4 Eylül'de İzmir'de, Büyük Taarruz'un zaferle sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak.

Milli mücadele ruhundaki inancı, gücü ve azmi hatırlatmayı hedefleyen ve geleceğin sorumluluğunu taşıyan organizasyon, Nef Vakfı aracılığıyla şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek olacak.

Büyük Taarruz ruhunu tüm Türkiye'ye yayacak etkinlikler dizisi içinde "Zafer Sanal Koşusu" da planlandı.

Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden koşarak ya da yürüyerek destek verilecek sanal koşudan toplanacak bağışlar, şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek olarak bağışlanacak.


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Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde "Zafer Ultra Maratonu" yapılacak
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