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Bursa'da kentsel dönüşüm projelerinin temel atma ve anahtar teslim törenleri yapıldı

Bursa'da Yıldırım Belediyesince bir kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı, diğerinde ise tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

Burcu İnanır, Semih Şahin  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Bursa'da kentsel dönüşüm projelerinin temel atma ve anahtar teslim törenleri yapıldı Fotoğraf: Semih Şahin/AA

Bursa

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Davutkadı Mahallesi'nde 238 yeni konutun yapılacağı kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Davutkadı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 290 hak sahibiyle uzlaşma sağlandığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlçeyi bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 5 bin konutu dönüştürdük. 2 bin 500 konutun yapımını da sürdürüyoruz. Planladığımız ve süreçlerini yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte bu dönem tam 30 bin konut kazandırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz gerçekleştiğinde inşallah Yıldırım'daki dönüşümün ne kadar muhteşem olduğunu hep birlikte göreceğiz."

Yılmaz, diğer etaplarda kentsel dönüşüm uzlaşmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Burada temel atalım. İnşaatımız biraz ilerlesin. Akabinde de bu bölgede ikinci etapta inşallah çalışmalara başlayacağız. Yıldırım için 'büyük hedef, büyük değişim, büyük dönüşüm' diyoruz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz." dedi.

Yılmaz, kentsel dönüşüm bölgesindeki hak sahipleri ile uzlaşma sağlanması için çaba gösteren mahalle sakinlerinden Mümine Aktürk'e teşekkür edip günün anısına plaket verdi.

Protokol konuşmalarının ardından kentsel dönüşüm alanında ilk beton döküldü.

Yapımı tamamlanan projede hak sahiplerine anahtarları teslim edildi

Buradaki programın ardından yapımı tamamlanan Mimar Sinan Kentsel Dönüşüm Projesinin Anahtar Teslim Töreni düzenlendi.

Başkan Oktay Yılmaz, hak sahiplerinin yeni evlerinde sağlıklı ve huzurlu yaşam geçirmelerini temenni etti.

Mimar Sinan Kentsel Dönüşüm alanında 131 konut, 2 bin 118 metrekare yeşil alan ve 600 metrekare park alanı olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm projeleriyle güvensiz sosyal alanları ve ulaşım aksları yetersiz bölgelerimizi güvenli konutlar, yaşam standartları yüksek, ulaşım ağı gelişmiş, ortak kullanım alanlarıyla desteklenmiş yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Yıldırım'ın dört bir tarafında sadece binaları değil, aslında yaşamın kendisini dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Oktay Yılmaz ve beraberindeki protokol üyelerince hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Yılmaz, örnek bir daireyi gezerek yeni yaşam alanlarının sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

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Bursa'da kentsel dönüşüm projelerinin temel atma ve anahtar teslim törenleri yapıldı
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