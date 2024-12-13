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Bursa'da duruşma salonunda silahla vurulan 2 sanık hayatını kaybetti, 2 jandarma yaralandı

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu tutuklu yargılanan baba ve oğlu hayatını kaybetti, 2 jandarma personeli yaralandı.

Elif Özlem Çelikler, Fatih Çapkın  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Bursa'da duruşma salonunda silahla vurulan 2 sanık hayatını kaybetti, 2 jandarma yaralandı Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa Adalet Sarayı'ndaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.

Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirdi.

Yaralanan 2 jandarma personeli ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırıdan önce yanındaki yakınlarına oğlu Tolga'yı işaret ederek "size emanet" dediği duyulan zanlı Kemal E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay nedeniyle adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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