Dolar
38.04
Euro
41.06
Altın
3,059.38
ETH/USDT
1,999.00
BTC/USDT
87,261.00
BIST 100
9,612.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da çıkan yangında 18 ahşap baraka kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında 18 ahşap baraka zarar gördü.

İlhan Atabey  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Bursa'da çıkan yangında 18 ahşap baraka kullanılamaz hale geldi

Bursa

Eğerce Mahallesi'nde yaklaşık 50 ahşap barakanın bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mudanya ve Bursa'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 18 ahşap baraka kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil mahallelerinde güvenli olmayan barakalara yönelik önlem alınması gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da çıkan yangında 18 ahşap baraka kullanılamaz hale geldi
Cezaevlerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak
"Türkiye Araştırmaları Vakfı Diplomasi Okulu" için başvurular sürüyor
Türkiye'den Güney Kore'ye orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye
DMM'den "Şişli Belediyesinin öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımını iptal ettiği" iddiasına yalanlama

Benzer haberler

Bursa'da çıkan yangında 18 ahşap baraka kullanılamaz hale geldi

Bursa'da çıkan yangında 18 ahşap baraka kullanılamaz hale geldi

Karatede Balkan şampiyonu olan liseli gözünü Avrupa'ya dikti

Uludağ'da otelde çıkan yangında milli kayakçı ve babası hayatını kaybetti

Golbolde Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü'nün Şampiyonlar Ligi'nde hedefi derece

Golbolde Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü'nün Şampiyonlar Ligi'nde hedefi derece
Türkiye'nin önemli mobilya merkezlerinden İnegöl'e yabancı yatırımcılar da ilgi gösteriyor

Türkiye'nin önemli mobilya merkezlerinden İnegöl'e yabancı yatırımcılar da ilgi gösteriyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bursa'da sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bursa'da sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini gerçekleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet