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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.

Sinan Balcıkoca  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi

Bursa

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında 08.00-19.30 saatlerindeki karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

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