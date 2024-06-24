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Burdur'da çıkan yangında balya makinesi ile 9 yaklaşık dekarlık arazi zarar gördü

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında balya makinesi ile samanların bulunduğu yaklaşık 9 dekarlık arazi zarar gördü.

Bilal Altıok  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Burdur'da çıkan yangında balya makinesi ile 9 yaklaşık dekarlık arazi zarar gördü

Burdur

Üzümlübel köyünde Murat S'ye ait arazide balya makinesi alev aldı.

Alevler, makineden samanların bulunduğu araziye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında balya makinesi ile samanların bulunduğu yaklaşık 9 dekarlık arazi zarar gördü.

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