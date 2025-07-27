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Bugün 47 ilde 40 derecenin üzerinde sıcaklık görüldü

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler, 47 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Bugün 47 ilde 40 derecenin üzerinde sıcaklık görüldü

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.

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Sıcaklıklar, Şırnak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Eskişehir, Batman, Aydın, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Karabük, Bilecik, Manisa, Kilis, Malatya, Elazığ, Karaman, Hatay, Kütahya, İzmir, Uşak, Balıkesir, Mersin, Bingöl, Kastamonu, Zonguldak, Denizli, Bartın, Muğla, Sakarya, Antalya, Edirne, Burdur, Afyonkarahisar, Tunceli, Erzincan, Bolu, Konya, Bursa, Isparta, Ankara, Adana, Çanakkale, Kayseri, Kocaeli ve Erzurum'da gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık 49,1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

Sıcaklıklar, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 48,9 derece, Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Siirt'in Kurtalan ilçesinde 48 derece olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyretmesinden dolayı yurt genelinde tropikal gece yaşanıyor.

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Türkiye'nin Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak olduğu da kayıtlara geçti.

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