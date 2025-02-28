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Bruselloz hastalığıyla mücadeleye ilişkin esaslar düzenlendi

Bruselloz hastalığıyla mücadeleye ilişkin esaslar yeniden belirlendi.

Mehmet Can Toptaş  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Bruselloz hastalığıyla mücadeleye ilişkin esaslar düzenlendi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının Bruselloz İle Mücadele Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin düzenleme yetkisine ilişkin hükmünde değişiklik yapıldı.

Buna göre, hastalıkla mücadelede kitlesel aşılama kararı alınması durumunda, hayvan türlerinin hastalık takibine veya serolojik test sonucuna bağlı takibe ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

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