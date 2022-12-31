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Bolu'da köpeklerin saldırısında bacağından yaralanan kadın tedavi edildi

Bolu'da sahipsiz köpeklerinin saldırması sonucu bacağından yaralanan Nurgül Yalçın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Zafer Göder   | 31.12.2022
Bolu'da köpeklerin saldırısında bacağından yaralanan kadın tedavi edildi

Bolu

Yaşamkent Mahallesi'nde dün yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Yalçın'ı (37), yoldan geçen sürücüler kurtardı.

Bacağından yaralanan Yalçın, kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Nurgül Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah çocuklarını okula bıraktığını, eve döndüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

Yürüdüğü sırada köpeklerin kendisini takip ettiğini fark etmediğini vurgulayan Yalçın, "Sürücüler köpekler tam arkama geldiğinde saldırı olacağını anlayıp, kornaya basmışlar. Ben korna sesine aldırış etmedim. Daha sonra bacağımda bir yanma hissi hissettim. O sırada yoldan geçen bir aracın sürücüsü durdu ve beni arabaya aldı. Daha sonra bir sürü köpek olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Yalçın, olaya şahit olan sürücülerin bölgede 30'a yakın köpek olduğunu söylediğini belirterek, şöyle dedi:

"Okul olan bir bölge. Kaç köpek olduğunu anlayamadım ama çok köpek vardı. Bu olayı hala atlatamadım. Yaşadığım olayın tamamen çocukların başına geldiğini düşünüyorum ve atlatamıyorum. Yanımda çocuklar olsaydı, çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Çok daha kötü şeyler olabilirdi."

Yalçın, köpeklerin sürü halinde dolaştığını, yetkililerin sahipsiz köpekler konusunda bir çözüm bulması gerektiğini sözlerini ekledi.


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