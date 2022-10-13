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Bölücü terör örgütünden kaçan 3 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 13.10.2022
Bölücü terör örgütünden kaçan 3 terörist teslim oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.

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