Bölücü terör örgütünden kaçan 3 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.