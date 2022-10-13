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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeniden Asya Girişimi" vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Asya Girişimi ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğinin sürdürüleceğini kaydetti.

Sefa Mutlu   | 13.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeniden Asya Girişimi" vurgusu

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan temaslarının ardından yurda dönüşünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi ile Asya'da İş Birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Astana Zirvesi'ni tamamlayarak ülkemize döndük. Yeniden Asya Girişimimiz ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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