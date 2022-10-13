Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeniden Asya Girişimi" vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Asya Girişimi ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğinin sürdürüleceğini kaydetti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan temaslarının ardından yurda dönüşünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi ile Asya’da İş Birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Astana Zirvesi’ni tamamlayarak ülkemize döndük.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 13, 2022
Yeniden Asya Girişimimiz ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/mlCmLPFjfX
Erdoğan paylaşımında, "Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi ile Asya'da İş Birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Astana Zirvesi'ni tamamlayarak ülkemize döndük. Yeniden Asya Girişimimiz ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.