Bolu Dağı ve Sakarya'da sis görüş mesafesini düşürdü
Bolu Dağı ve Sakarya'da sis etkili oldu.
Bolu
D-100 kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Karayolları ve trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Sakarya'nın kent merkezi, Serdivan, Arifiye ve Sapanca'nın bazı kesimlerinde de sis görüş mesafesini azalttı.
Sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.
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