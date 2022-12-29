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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Turkuvaz Medya Center’da Türkiye İhracat Seferberliği Eğitim Hizmeti İhracatı Zirvesi’nde konuşuyor Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da medya kuruluşlarının spor müdürleriyle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geliyor EYT’liler SGK Müdürlükleri önünde gün hesaplatma kuyrukları oluşturuyor. (İstanbul-Ümraniye) EYT’liler SGK Müdürlükleri önünde gün hesaplatma kuyrukları oluşturuyor. (Çankaya- Sakarya Caddesi)
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 29.12.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, gazetecilerle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya gelecek.

(Ankara/11.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mamak Diriliş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Hak Sahibi Belirlenmesi Kura Çekimi ve Hamza Sülün Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ATO Congresium'da, Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın işbirliğinde düzenlenecek "Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 8. Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) 

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Terminal Binası'nda incelemede bulunarak basın açıklaması yapacak, il koordinasyon toplantısı ile Kasaba-Sütleğen Yolu temel atma törenine katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Antalya/09.00-16.15) 

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı ekonomik güven endeksi ile ekim ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sheraton Oteli'nde yıl sonu basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.30) 

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, medya kuruluşlarının spor müdürleriyle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya gelecek; Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'nin açılışına ve Bakanlığının düzenlediği Kültür Sanat Yarışmaları'nın gala programına katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00/19.30) 

2- Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray, Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK, Beşiktaş-Adana Demirspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/17.00/Giresun/17.00/İstanbul/20.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.

(Tel Aviv/22.05) 

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