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Bolu Dağı Tüneli geçişinde karda kayan araçlar ulaşımı aksatıyor

Karayolları ekipleri zaman zaman Anadolu Otoyolu'nda trafik akışını keserek araçların kaldırılması için çalışma yürütüyor.

Ömer Ürer   | 19.01.2022
Bolu Dağı Tüneli geçişinde karda kayan araçlar ulaşımı aksatıyor

Düzce

Bölgede kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Otoyolun Sarıçökek 1. viyadük mevkisinde kar yağışı bazı araçların yolda kaymasına neden oluyor.

Karayolları ekipleri zaman zaman Anadolu Otoyolu'nda her iki yönde trafik akışını keserek araçların kaldırılması için çalışma yürütüyor.

Ekipler, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması da yapıyor.

Otoyoldan geçişlerine izin verilmeyen ağır tonajlı araçlar, bekleme alanlarına yönlendiriliyor. Bu araçların D-100 kara yolunu kullanması nedeniyle de Kaynaşlı-Düzce arasında uzun araç kuyruğu oluştu.

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