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Bodrum'da caddede otomobilden ürken devenin çevreye yaşattığı panik anları kameraya yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, caddede otomobilden ürken devenin çevreye yaşattığı panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ali Ballı  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Bodrum'da caddede otomobilden ürken devenin çevreye yaşattığı panik anları kameraya yansıdı

Muğla

Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde deve ile düğün töreni için çeyiz taşıma merasimi düzenlendi. Caddede ilerlediği sırada bir otomobilden ürktüğü ifade edilen deve bir anda caddede zıplamaya başladı.

Taşıdığı malzemeleri de yere düşüren deve, caddedeki bazı işletmelerin tentelerine de çarptı.

O sırada caddeden geçen yerli ve yabancı tatilciler ile esnafın yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, zıplarken yere düşen devenin yeniden ayağa kalkarak zıplamaya devam etmesi, deve sahibinin ise hayvanı sakinleştirmeye çalışması ve çevredeki panik anları yer alıyor.

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Bodrum'da caddede otomobilden ürken devenin çevreye yaşattığı panik anları kameraya yansıdı
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