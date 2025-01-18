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Bodrum'a su sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyeleri yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 13 milyon metreküp su tutma kapasitesi bulunan Mumcular ile Geyik barajlarında su seviyeleri yükseldi.

Ali Ballı  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Bodrum'a su sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyeleri yükseldi

Muğla

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Mumcular Barajı'nda yaptığı açıklamada, Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular barajlarındaki su seviyelerinin yükseldiğini söyledi.

Yağışların oldukça etkili olduğunu ifade eden Özçelik, "Bodrum'a içme suyu sağlayan Geyik ve Mumcular barajları uzun zamandır kurumuş durumdaydı. Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 32, Geyik Barajı'nda ise yüzde 50 civarında bir doluluğa ulaştı." dedi.

Özçelik, Akgedik Barajı'ndaki su seviyesinin de yüzde 66'lar civarında olduğunu kaydetti.

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