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Bodrum ve Milas'taki koylara yatlar ve tekneler gelmeye başladı

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından, buralardaki koylara yatlar ve tekneler gelmeye başladı.

Ali Ballı   | 12.08.2021
Bodrum ve Milas'taki koylara yatlar ve tekneler gelmeye başladı Fotoğraf: Ali Ballı / AA

Muğla

Milas ilçesi sınırlarında başlayıp, Bodrum'a sıçrayan ve ekiplerin günler süren yoğun mücadelesi sonucu güçlükle kontrol altına alınan yangında, özellikle Aşağı-Yukarı Mazı ve Çökertme mahallelerindeki ormanlık alanlar zarar gördü.


Yangının söndürülmesinin ardından yatların ve teknelerin koylara demir attıkları görüldü.

Yerli ve yabancı birçok turistin özellikle tekneleriyle tercih ettikleri Çökertme, Taşlıyalı, İnceyalı, Hurma, Ilgın ve Sedef koyları yangın sırasında boşaltılmış, açıkta demirli tekneler de ayrılmıştı.

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