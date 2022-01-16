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Bitlis'te jandarma ekipleri donmak üzere olan yaralı tilkiyi kurtardı

Bitlis'te arazide donmak üzere olan yaralı tilki, devriye görevi yapan jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Şener Toktaş   | 16.01.2022
Bitlis'te jandarma ekipleri donmak üzere olan yaralı tilkiyi kurtardı

Bitlis

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yolalan Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk sahasındaki Kavakdibi köyü kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, donmak üzere olan yaralı tilkiyi fark etti.

Tilkiyi bulunduğu yerden alarak ısınmasını sağlayan ekipler, tedavi ve bakımının yapılması için Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

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