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Gündem

Eğitime kar engeli

Artvin, Bolu, Kastamonu, Hakkari ve Rize'de kar yağışı nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilecek.

Bayram Sarayoğlu, Muhittin Sandıkçı   | 16.01.2022
Eğitime kar engeli Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Artvin/Rize

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı da kaydedildi.

Rize 

Rize Valisi Kemal Çeber de sosyal medya hesabından, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim-öğretime ara verildiği kararını esprili dille, şu şekilde duyurdu:

"Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretimöe 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir."

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yazılı açıklamasında, alınan meteorolojik bilgilere göre kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini belirtti.

Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

Hakkari

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte etkili olan yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Valilik kararıyla il merkezi ve ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.

Bilgilendirmede, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Vali Akbıyık, çocuklarla kar topu oynadı

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çarşı merkezini ziyaret ederek kurslardan çıkan öğrencilerle sohbet etti, onlara başarı temennisinde bulundu.

Akbıyık, daha sonda karşılaştığı çocuklarla kar topu oynadı.

Kastamonu

Kastamonu'da kent merkezi ile 13 ilçesinde tüm okullar, 3 ilçesinde ise taşımalı eğitime kar nedeniyle yarın ara verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm okulların 17 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu.

Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

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