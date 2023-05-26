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Bitlis'in Mutki ilçesinde sel, köy yolları ve altyapılarda hasara neden oldu

Bitlis'in Mutki ilçesinde selden dolayı 15 köyde yollar, içme ve sulama suyu hatları ile altyapılar tahrip oldu.

Şener Toktaş  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Bitlis'in Mutki ilçesinde sel, köy yolları ve altyapılarda hasara neden oldu

Bitlis

Heyelanlardan dolayı 15 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede, yaklaşık 50 menfez, sathi kaplama yollar, içme ve sulama suyu hatları zarar gördü.

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan Alkoyun köyü yolunu açmak için çalışma yürüttü.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Hüsamettin Ateş ile Alkoyun köyü yolundaki çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, gazetecilere, sağanağın Mutki'ye bağlı köylerde sele neden olduğunu söyledi.

Selde hasar meydana geldiğini kaydeden Kurtkan, şöyle konuştu:

"Özel İdare olarak kapanan köy yollarına, kırılan içme ve sulama suyu hatlarına 15 araç ve iş makinesiyle müdahale ediyoruz. Yağışlardan dolayı oluşan yaraları sarmak için buradayız. Devletimizin büyüklüğünü vatandaşlarımıza hissettirmek için 7 gün 24 saat çalışmaktayız. Yaşanan felaketten dolayı 15 köyün yolu kapandı, 50'ye yakın menfez tahrip oldu, sathi kaplama yollar bozuldu. Yol açma çalışmaları bittikten sonra teknik elemanlar inceleme yapacak. Selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Ateş ise köylülere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Alkoyun köyünün selden fazla etkilendiğini bildiren Ateş, "İkizler ve Yalıntaş ile İkizler köyü Uğur mezrasında hasar meydana geldi. Teknik elemanlarımız diğer köylerde tespit çalışmalarına devam ediyor. Hasarlar en kısa sürede giderilecektir. Nerede ne kadar hasar varsa arkadaşlarımız tespitlerini yapıyor. Devletimizin desteğiyle yaraları sarıp, içme suyu ve altyapıda meydana gelen hasarları gidereceğiz." diye konuştu.

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