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Konya'da etkili olan sağanak yüzünden bazı işyerlerini su bastı

Konya'nın Kulu ilçesinde sağanak dolayısıyla bazı işyerleri, evlerin bahçeleri ve parkları su bastı.

Hüseyin Ordulu  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Konya'da etkili olan sağanak yüzünden bazı işyerlerini su bastı

Konya

İlçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle Samsam Deresi'nin taştı.

Derenin taşması yüzünden çevredeki evlerin bahçeleri, bazı iş yerleri ile parklara su doldu.​​​​​​​

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), itfaiye ve belediye ekipleri, taşkın olan alanlarda su tahliyesi yaptı.

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