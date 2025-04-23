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Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale'ye geldi

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü anma programlarına katılmak üzere Çanakkale'ye geldi.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale'ye geldi

Çanakkale

Prenses Anne ve eşi Sir Timothy James Hamilton Laurence'ı taşıyan uçak saat 20.00'de Çanakkale Havalimanı'na indi.

Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisan'da düzenlenecek Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü anma programlarına katılmak üzere kente gelen Prenses Anne'i havalimanında, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanvekili Hanifi Araz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir karşıladı.

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