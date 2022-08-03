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Bingöl'de Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevirin ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 03.08.2022
Bingöl'de Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi

Ankara

Soylu, Twitter'dan, "Narkoterör'e bir darbe daha Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında, 3 milyon 329 bin kök kenevir 21 bin 200 kök skunk 152 kilogram esrar ele geçirildi. Terörün finansmanına da çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz. Jandarmamıza tebrikler." bilgisini paylaştı.

Bakan Soylu, açıklamayla birlikte operasyona ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

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