Bingöl'de Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevirin ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Soylu, Twitter'dan, "Narkoterör'e bir darbe daha Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında, 3 milyon 329 bin kök kenevir 21 bin 200 kök skunk 152 kilogram esrar ele geçirildi. Terörün finansmanına da çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz. Jandarmamıza tebrikler." bilgisini paylaştı.
Narkoterör’e bir darbe daha❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 3, 2022
Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında;
3️⃣ MİLYON 3️⃣2️⃣9️⃣ BİN
KÖK KENEVİR
21.200 KÖK SKUNK
152 kg ESRAR
ELE GEÇİRİLDİ
Terörün finansmanına da, çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz. @Jandarma'mıza tebrikler👏 pic.twitter.com/DDD15uaFhu
Bakan Soylu, açıklamayla birlikte operasyona ilişkin fotoğrafları da paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.