Beykoz’da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Beykoz’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
İstanbul
Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen 6 otomobil, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık çıkışında birbirleriyle çarpıştı.
Kazada 6 kişi yaralandı.
Emniyet ekipleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu yönünü bir süre trafiğe kapatırken kazaya karışan araçlar karayolları ekipleri ve çekiciler yardımıyla kaldırıldı.
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