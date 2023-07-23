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Beşiktaş'ta İETT otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Şükrü Gündüz  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Beşiktaş'ta İETT otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü - AA

İstanbul

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi'nde seyir halindeki Süleyman Akyasan idaresindeki 34 ZC 7661 plakalı Özel Halk Otobüsü, sürücüsü öğrenilemeyen 34 CTK 161 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otobüs ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muallim Naci Caddesi'nde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

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