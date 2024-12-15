Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,896.10
BTC/USDT
102,870.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Beşiktaş'ta durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın öldü

İstanbul Beşiktaş'ta, durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Hamdi Dindirek  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Beşiktaş'ta durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın öldü

Istanbul

Büyükdere Caddesi'nde, Sarıyer istikametine seyreden Kemal B. (61) idaresindeki 34 BEZ 179 plakalı İETT otobüsü, 4. Levent'teki otobüs durağına yanaşırken Lütfiye K'ye (38) çarptı.

Otobüsün altında kalan kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri, Lütfiye K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otobüs şoförü Kemal B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Lütfiye K'nin cenazesi araçla morga gönderildi.

Durakta simit satan görgü tanığı, bir kadının çığlığını duyduğunu, olay yerinde Beşiktaş Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin olduğunu, hemen ambulans çağırdıklarını anlattı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DMM, terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarının paylaşımlarını yalanladı
Beykoz'da boş İETT otobüsü şarampole kaydı
Beşiktaş'ta durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın öldü
Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları yarın Bolu'da başlıyor

Benzer haberler

Beşiktaş'ta Rashica, Adana Demirspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Rashica, Adana Demirspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ta durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın öldü

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, hedeflerini ve projelerini anlattı

Beşiktaş, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Beşiktaş, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
İzmir'de Suriyeli kadın, Baas rejiminin devrilmesini "Hür doğdum, hür yaşarım" şarkısıyla kutladı

İzmir'de Suriyeli kadın, Baas rejiminin devrilmesini "Hür doğdum, hür yaşarım" şarkısıyla kutladı
Beşiktaş'tan taraftarlarının Twente maçına alınmama kararına tepki

Beşiktaş'tan taraftarlarının Twente maçına alınmama kararına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet