Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra yaşamını yitiren Ece Gürel'in yeni görüntüleri bulundu
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in, güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul
Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, Gürel'in ölümüne ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.
Ekipler, ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gürel'in yeni görüntülerine ulaştı.
Görüntülerde, mimar Ece Gürel'in Mecidiyeköy'deki istasyondan metroya bindiği, turnikelerden geçtiği ve ardından Hacıosman istasyonunda metrodan indiği anlar yer aldı.
Ne olmuştu?
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek ayrılan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.
Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Gürel'in cenazesi, 7 Mart'ta Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.