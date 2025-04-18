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Batman'da kesinleşmiş 223 yıl hapis cezası bulunan kişi çobanlık yaparken yakalandı

Batman'da hakkında kesinleşmiş 223 yıl hapis cezası bulunan kişi çobanlık yaparken yakalandı.

İbrahim Toprak  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Batman'da kesinleşmiş 223 yıl hapis cezası bulunan kişi çobanlık yaparken yakalandı

Batman

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli suçlardan aranma kaydı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

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Bu kapsamda 20 ilin adli makamlarınca mal varlığına karşı işlenen 55 suçtan aranma kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 223 yıl hapis cezası ile aranan M.Ş.B'nin yakalanması için 8 ay boyunca çalışma yürütüldü.

Çalışmada firari hükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu Batman'ın Sason ilçesine uzak, akrabalık bağı olmayan Beşiri ilçesinde çobanlık yaparak yaşadığı tespit edildi.

M.Ş.B, Beşiri ilçesinde arazide tek başına saklandığı bölgede düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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